Летнее солнцестояние и Иван Купала — 2017: когда наступает, обряды и приметы, ритуал на замужество

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Наступает летнее солнцестояние, когда ночь — самая короткая в году, а день — самый длинный. В народной традиции этот день наполнен глубоким смыслом, а языческие поверья нашли свое отражение и в христианском календаре.

Когда летнее солнцестояние в 2017 году

Летнее солнцестояние, которое еще называют летний солнцеворот, наступает в момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца имеет наименьшее значение. Это происходит 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии.

В 2017 году для Северного полушария этот момент наступит 21 июня в 04.24 по московскому времени. День 21 июня будет самым длинным в году, а ночь с 21 на 22 июня — соответственно — самой короткой.

Праздник летнего солнцестояния

Праздник летнего солнцестояния очень важен в культуре многих народов. У славян он назывался Иван Купала, у финнов и ингерманландцев — Юханнус, у латышей — Лиго.

В этом году, который по восточному календарю считается годом Красного петуха, в день летнего солнцестояния Солнце войдет в зодиакальный знак Рака. Это значит, что в этот период в приоритете будут семейные ценности, домашний очаг и дружба.

Когда отмечается Иван Купала

В настоящее время в России праздник Ивана Купалы отмечается не в летнее солнцестояние, как это было исторически, а вместе с христианским праздником Рождество Иоанна Предтечи, 7 июля. Соответственно, знаменитая ночь накануне Ивана Купалы — это ночь с 6 на 7 июля.

Дело в том, что Рождество Иоанна Предтечи православная церковь отмечает по юлианскому календарю 24 июня, и изначально этот праздник как раз и соотносился с самым длинным днем в году. Однако сейчас из-за разницы календарей праздник отмечается по новому стилю — 7 июля, поэтому русское празднование Ивана Купала сегодня не совпадает с летним солнцестоянием.

О традициях Ивана Купалы Федеральное агентство новостей уже рассказывало, но и у дня летнего солнцестояния тоже есть свои обряды, поверья и традиции.

Что можно есть

В эти дни желательно есть все, что связано с зеленью и солнцем, тем более, что это время Петровского поста, когда, если строго следовать правилам, под полным запретом мясное и молочное. Так что в летнее солнцестояние самые желанные продукты на столе — зеленый лук, укроп, петрушка и другие свежие травы, а также зеленые, красные и оранжевые овощи, ягоды и фрукты. Именно эти продукты подпитывают нас энергией солнца и силами природы.

Традиции и обряды

День летнего солнцестояния — это разгар лета, поэтому главная сила в этот период в трех природных составляющих — зелени, воде и огне.

Считается, что в это время русалки уже уходят спать на дно водоемов, поэтому купаться можно безбоязненно. Поэтому, если в день летнего солнцестояния искупаться в открытом водоеме до восхода солнца, это даст здоровье и силы на весь год.

Со дня летнего солнцестояния можно было заготавливать банные веники, в основном березовые. До этого дня беспокоить лес считалось опасным, не вовремя заготовленный веник мог принести чесотку и другие болезни.

Одним из главных атрибутов праздника был костер, который назывался купалец. Его разжигали ближе к вечеру накануне праздника и веселились, прыгая через огонь и танцуя вокруг него. Обычно костры жгли до утра на краю деревни, чтобы отогнать злые силы.

Девушки прыгали через огонь, чтобы защититься от порчи и сглаза. Считалось, что прыгнуть через костер вместе с парнем, держась за руки, — к скорой свадьбе.

Травы, собранные в этот период, считались особенно целебными. Из них делали настои и отвары, которые пили всей семьей. Также из пучков заветных трав делали обереги, которые хранили весь год. Существует легенда, что в самую короткую ночь в году цветет папоротник. Этот цветок очень трудно найти и еще труднее сорвать, но к тому, кто это сделает, придут удача и здоровье, а также умение становиться невидимым, понимать язык животных и находить спрятанные клады.

Ритуалы в летнее солнцестояние

В летнее солнцестояние девушки плели из полевых трав ритуальные венки. Считалось, что правильно загаданное желание с надетым на голову венком несет финансовое благополучие.

В этот день существовал и ритуал на замужество. Вечером 21 июня девушка должна была в одиночестве собрать 12 разных трав и цветов, положить их под подушку и сказать: «Ароматы луга, ароматы поля, унесите меня в сонное раздолье. Лягу девкой, проснусь женой». Утром заветный букет нужно было сжечь.

Народные приметы