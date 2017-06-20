Путин: Россия и Киргизия будут развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом
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Москва, 20 июня. Россия и Киргизия выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом по итогам переговоров с киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым сообщил российский лидер Владимир Путин.
«Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС», — подчеркнул глава российского государства.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия сформирует и передаст в ООН единый список террористических организаций.
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