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Москва, 20 июня. Россия и Киргизия выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом по итогам переговоров с киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия сформирует и передаст в ООН единый список террористических организаций.