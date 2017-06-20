Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин: Россия и Киргизия будут развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом
Triangle Created with Sketch.

Путин: Россия и Киргизия будут развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом

15:32  20 Июня 2017  /обновлено: 15:45  20 Июня 2017
602

Путин: Россия и Киргизия будут развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом

Москва, 20 июня. Россия и Киргизия выступили за наращивание взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом по итогам переговоров с киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия сформирует и передаст в ООН единый список террористических организаций.

 

 

#путин
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть