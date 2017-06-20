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Новости Сирии
Сирия: курды и «Силы Тигра» сближаются в районе Ресафа провинции Ракка
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Сирия: курды и «Силы Тигра» сближаются в районе Ресафа провинции Ракка

15:29  20 Июня 2017
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Сирия: курды и «Силы Тигра» сближаются в районе Ресафа провинции Ракка

Ресафа, 20 июня. Элитная бригада «Силы Тигра» освободила от «Исламского государства»* населенный пункт Ресафа на западе провинции Ракка.

После продолжительных столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) «Тиграм» удалось зачистить город Ресафа, а также расположенную рядом дорожную развязку. Сирийские военные освободили уже порядка 1400 квадратных километров территории западной части провинции Ракка. Расширена буферная зона вдоль шоссе Итирийя-Ракка.

Сирия: курды и «Силы Тигра» сближаются в районе Ресафа провинции Ракка

Военный источник сообщает, что к Ресафе подошли курдские отряды из состава «Сирийских демократических сил». СДС опоздали со штурмом города, так как ожидали поддержки ВВС международной коалиции во главе с США.

Ранее агентство Дни.ру написало, что САА спасла сбитого американцами пилота Су-22.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #курды #ракка #силы тигра
Алексей Громов
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