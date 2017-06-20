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Политика
Путин заявил о преодолении спада в торговле с Киргизией
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Путин заявил о преодолении спада в торговле с Киргизией

15:25  20 Июня 2017
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Путин заявил о преодолении спада в торговле с Киргизией

Москва, 20 июня. Россия и Киргизия преодолели спад в торговле, который был обусловлен внешними факторами. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин.

#путин
Геннадий Плющев
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