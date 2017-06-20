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Новороссия
ДНР выявила позиции крупнокалиберной артиллерии ВСУ под Донецком
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ДНР выявила позиции крупнокалиберной артиллерии ВСУ под Донецком

15:28  20 Июня 2017
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ДНР выявила позиции крупнокалиберной артиллерии ВСУ под Донецком

Донецк, 20 июня. Разведка Донецкой народной республики обнаружила тяжелую артиллерию украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, в районе села Новокалиново под Донецком выявлено пять 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б». В районе Красногоровки украинские силовики разместили две самоходные установки «Гвоздика».

Басурин также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили 257 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен в районе Донецка.

Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины готовит операцию по молниеносному захвату Донбасса, передает URA.RU.

#днр #всу #донбасс #донецк
Алексей Громов
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