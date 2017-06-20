Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки могли погибнуть в течение 40 минут

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Петрозаводск, 20 июня. Специалисты предполагают, что подростки с перевернувшейся на Ладожском озере лодки, поиск которых сейчас продолжается, могли погибнуть в течение 40 минут после ЧП.

Эксперты считают, что у детей было около 40 минут на спасение, поскольку больше выдержать в холодной воде нельзя. Как стало известно ФАН, обследование островов на озере не дало результатов.

Напомним, в перевернувшейся лодке находились пять подростков, из них добрались до берега только двое. Поиски еще трех детей продолжаются. Все обстоятельства ЧП выясняются в рамках расследования уголовного дела.