Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки могли погибнуть в течение 40 минут
Triangle Created with Sketch.

Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки могли погибнуть в течение 40 минут

15:25  20 Июня 2017
106

Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки могли погибнуть в течение 40 минут

Петрозаводск, 20 июня. Специалисты предполагают, что подростки с перевернувшейся на Ладожском озере лодки, поиск которых сейчас продолжается, могли погибнуть в течение 40 минут после ЧП.

Эксперты считают, что у детей было около 40 минут на спасение, поскольку больше выдержать в холодной воде нельзя. Как стало известно ФАН, обследование островов на озере не дало результатов.

Напомним, в перевернувшейся лодке находились пять подростков, из них добрались до берега только двое. Поиски еще трех детей продолжаются. Все обстоятельства ЧП выясняются в рамках расследования уголовного дела.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть