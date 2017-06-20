Пассажиры севшего на мель в Карелии теплохода сойдут на берег до конца суток

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Петрозаводск, 20 июня. Всех пассажиров севшего на мель теплохода в Карелии эвакуировали с судна вместе с вещами, сообщает источник ФАН.

Ожидается, что к 23.00 все пассажиры будут на берегу и впоследствии отправятся домой за счет перевозчика.

Ранее стало известно, что теплоход «Попов» сел на мель на 275-м километре на Беломорканале в Карелии. На его борту находился в общей сложности 201 человек, в том числе 139 пассажиров и 62 члена экипажа.