Глава Минпромторга РФ раскрыл детали проекта «Кортеж»

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Москва, 20 июня. Автомоторный институт «НАМИ» будет выпускать автомобили российского проекта «Кортеж» и к 2022 году наладит производство до тысячи машин в год, сообщил глава Минпромоторга Денис Мантуров.

Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что спрос на автомобили отечественного производства будет расти. При реализации проекта «Кортеж» ведомство планирует наладить связи внутри индустрии с участниками российского рынка.

Институт «НАМИ» выпустит первые 300 экземпляров. Известно, что 16 автомобилей названного проекта будут переданы ФСО в декабре текущего года. В будущем Минтранс планирует наладить выпуск пяти тысяч внедорожников в год, передает «Россия 24».