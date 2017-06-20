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Боевики «Талибана» расстреляли восемь охранников базы ВВС США в Афганистане
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Боевики «Талибана» расстреляли восемь охранников базы ВВС США в Афганистане

15:18  20 Июня 2017
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Боевики «Талибана» расстреляли восемь охранников базы ВВС США в Афганистане

Кабул, 20 июня. Группа боевиков в упор расстреляла машину охранников авиабазы США в Афганистане «Баграм». Об этом сообщил глава уезда Баграм Абдул Шакура Куддуси.

«Автомашина с охранниками авиабазы была расстреляна в упор, в результате чего восемь охранников убиты, двое ранены, их доставили в госпиталь в Кабуле», — отметил он.

 Куддуси добавил, что все, кто находился в машине, были афганцами, передает телеканал Tolo. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».

Геннадий Плющев
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