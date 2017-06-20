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Сирия, 20 июня. Курды захватили склад боеприпасов ИГ* в Ракке. Боевики «Тахрир Аш-Шам» вошли в населенный пункт Джуб Аль-Суккар к северу от города Хама. ВКС РФ бомбят позиции исламистов на окраинах города Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям исламистов на окраинах города Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут взаимные перестрелки с боевиками в северной части провинции Хама; нанесли авиаудары по позициям радикалов близ населенного пункта Аль-Мзереб в окрестностях Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): взорвало резервуар для воды в населенном пункте Ратла на юге города Ракка.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с курдами в окрестностях городов Мари, Калджрин и Кафр Хашер в северной части провинции Алеппо; потеряла холм Аль-Саилия к западу от квартала Даръа Аль-Балад; открывает огонь по городу Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: вошла в населенный пункт Джуб Аль-Суккар к северу от города Хама.

Курды: вели обстрел города Азаз на севере Алеппо, в результате чего пострадали мирные жители; захватили склад боеприпасов ИГ и разминировали населенный пункт Айд Аль-Кубра в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Нарастает напряжение между исламистами группировки «Джейш Аль-Ислам»***** с одной стороны и радикалами антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»***, и формирования «Файлак Ар-Рахман» с другой. Боевики «Армии Ислама» арестовали двоих торговцев валют в районе города Дума за то, что последние отправляли деньги боевикам «Тахрир Аш-Шам». Напомним, конфликт в рядах вооруженной оппозиции длится уже на протяжении нескольких месяцев, несмотря на то, что территории на северо-востоке Дамаска входят в одну из зон деэскалации. В результате вооруженных столкновений гибнут местные жители региона. Поэтому проправительственные войска продолжают кампанию по освобождению района Восточной Гуты от оккупации исламистов.

Провинция Алеппо

В северной части региона в результате минометных обстрелов со стороны курдских подразделений SDF**** и YPG близ города Азаз и в районе населенного пункта Кафр Калбин ранения получили несколько мирных граждан. Об этом сообщает информационный портал Al Manar News.

Информационное агентство Rojava News передает, что в данный момент бои между Сирийской демократической армией (SDF) и протурецкими боевиками разворачиваются в окрестностях городов Мари, Калджрин и Кафр Хашер. Сведения о потерях сторон не оглашались.

Провинция Даръа

Российские военные самолеты интенсифицировали удары по позициям исламистов на окраинах города Даръа в районах Даръа Аль-Балад и Тарик Ас-Сад. ВВС Сирии также нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков вблизи населенного пункта Аль-Мзереб в пригороде административного центра региона. Напомним, перемирие завершилось, поскольку силы вооруженной оппозиции отказались продлить режим прекращения огня, поэтому союзные войска Сирийской арабской армии (САА) возобновили атаки на опорные пункты Сирийской свободной армии (ССА). Проасадовские отряды при поддержке ВКС РФ отбили у боевиков холм Аль-Саилия к западу от квартала Даръа Аль-Балад, сообщает Twitter-канал (almadinafmsyria).

Тем временем исламисты не прекращают вести минометные обстрелы столицы региона. Согласно данным информагентства Al Manar News, в результате был ранен один мирный житель.

Военный источник в социальной сети Twitter (watanisy) передает, что появились неподтвержденные данные о том, что отряды ливанского ополчения «Хезболлы» заняли базу ПВО к северу от административного центра провинции. Ранее боевикам «свободной армии» удавалось отбивать атаки проправительственных подразделений в этом районе.

Провинция Идлиб

Подразделения проправительственных сил нанесли ракетный удар по укрепленным пунктам боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Зения и Аль-Нажия, передает местный источник в сети Twitter (EdlibEmc1). Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Как сообщает Twitter-канал (draasnn), произошел взрыв автомобиля боевиков коалиции «Тахрир Аш-Шам» на шоссе Арманаз Аль-Бира к западу от города Идлиб. Предположительно машина была заминирована исламистами группировки «Ахрар Аш-Шам», противостоящей «Тахрир Аш-Шам» в провинции. Стычки между враждующими формированиями в регионе происходят постоянно. Также нельзя исключать, считают местные активисты, что организаторами теракта могли быть радикалы «Исламского государства»*. Напомним, согласно заявлениям источников, подконтрольных ИГИЛ, на территории Идлиба действует множество «спящих ячеек» формирования.

Провинция Ракка

Проасадовские отряды, возглавляемые частями спецподразделения «Тигры», за последние несколько дней освободили более 1400 квадратных километров территории в провинции Ракка. Кроме того, союзники установили контроль над несколькими ключевыми объектами добычи нефти и газа и нефтеперерабатывающими заводами. Подразделения Национальных сил обороны****** (NDF) и палестинского ополчения также расширили зону контроля над дорогой Итрия — Ракка.

На данный момент основной целью союзных войск в провинции Ракка является продвижение к стратегическому городу Дейр эз-Зор параллельно с частями проправительственных сил, которые наступают в направлении новой неофициальной «столицы» ИГИЛ со стороны Пальмиры.

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) продолжили наступление на Ракку и захватили склад боеприпасов террористов «Исламского государства» в окрестностях города, передает военный источник в Twitter (MersadDaesh). Кроме того, отряды курдов зачистили от мин и СВУ, оставленных террористами ИГ, населенный пункт Айд Аль-Кубра, сообщает Twitter-канал (HaqKalaat).

Радикалы ИГ, в свою очередь, согласно информации новостного портала Lebanon Today, взорвали резервуар для воды в населенном пункте Ратла в южных предместьях столицы провинции. Два человека погибли в результате разрыва мины, заложенной боевиками ИГ.

Провинция Хама

Боевики объединения «Тахрир Аш-Шам» вошли в населенный пункт Джуб Аль-Суккар к северу от города Хама, передает новостной портал Al Manar News. В результате обстрелов со стороны радикалов ранения получили несколько местных жителей. Столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и проасадовскими войсками продолжаются до сих пор.

Напомним, север провинции относится к зоне снижения напряженности, тем не менее боевики не прекращают вести провокационные обстрелы опорных пунктов правительственных сил, вследствие чего армии САР и союзникам приходится открывать ответный огонь.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)