Украина готовит запросы для взыскания штрафа с «Газпрома» в других странах

В Избранное

Скопировать

Киев, 20 июня. Минюст Украины готовит запросы для взыскания антимонопольного штрафа с компании «Газпром» за рубежом, заявил глава ведомства Павел Петренко.

По словам главы Минюста Украины, активов «Газпрома» на Украине недостаточно для взыскания полной суммы штрафа.

«Сейчас мы отрабатываем соответствующий механизм юридического предъявления к исполнению данного решения суда к странам, которые имеют с нами договора о правовой помощи», — заявил Петренко, отметив, что не будет называть страны, которые первые получат документы после завершения процедур розыска активов на Украине.

Ранее антимонопольный комитет Украины выписал «Газпрому» штраф в размере 86,86 млр гривен (3,2 млрд долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение шести лет. В «Газпроме» удивились подобному решению, поскольку компания не ведет предпринимательской деятельности на Украине, весь газ передается «Нафтогазу».