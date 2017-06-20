Путин в Кремле встретится с учителями лучших выпускников этого года

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Москва, 20 июня. В среду, 21 июня, состоится встреча президента России Владимира Путина с учителями, чьи воспитанники продемонстрировали наилучшие результаты на выпускных экзаменах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Во встрече, которая пройдет в преддверии Дня выпускника, примут участие классные руководители, ученики которых показали высокие результаты в ходе проведения итоговой аттестации, а также отличились во время подготовки и проведения внеурочных мероприятий», — говорится в сообщении.

На встрече с наставниками речь пойдет не только об успехах в образовательном процессе и его особенностях в старших классах, но и о воспитательной работе, а также участии школы в профессиональной ориентации молодежи.