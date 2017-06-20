Глава ВТБ рассказал, как ужесточение санкций США повлияет на российский бизнес

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Москва, 20 июня. Глава ВТБ Андрей Костин поделился мнением относительно того, как ужесточение ограничений США повлияет на деятельность ВТБ и на финансовый рынок Российской Федерации.

По его словам, ужесточение санкций со стороны Вашингтона не окажет каких-либо значительных изменений для финансового сектора России.

«Каких-либо изменений, которые могут оказать негативное влияние, я пока не увидел», — подчеркнул глава ВТБ.

Напомним, сенат Соединенных Штатов окончил процедуру одобрения законопроекта, согласно которому предусматриваются новые антироссийские санкции. Сенат предложил уменьшить максимальный срок рыночного финансирования российских банковских учреждений, которые находятся под ограничениями, до двух недель, подсанкционных предприятий нефтегазового сектора — до месяца.