В Госдуму внесен законопроект о системе tax free в России
Москва, 20 июня. Госдума рассмотрит законопроект о введении системы tax free в России. Распоряжение о внесении документа на рассмотрение депутатов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Документ предполагает введение системы компенсации НДС для иностранцев при вывозе приобретенных в РФ товаров, а также устанавливает нулевую ставку НДС для компаний, предоставляющих услуги иностранцам в России, и определяет перечень документов, которые необходимо предоставить в налоговые органы для этого.
«Законопроект направлен на введение в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы налога на добавленную стоимость (далее — НДС), уплаченные при приобретении товара на территории России», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.