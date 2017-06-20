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Экономика
В Госдуму внесен законопроект о системе tax free в России
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В Госдуму внесен законопроект о системе tax free в России

16:27  20 Июня 2017
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В Госдуму внесен законопроект о системе tax free в России

Москва, 20 июня. Госдума рассмотрит законопроект о введении системы tax free в России. Распоряжение о внесении документа на рассмотрение депутатов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ предполагает введение системы компенсации НДС для иностранцев при вывозе приобретенных в РФ товаров, а также устанавливает нулевую ставку НДС для компаний, предоставляющих услуги иностранцам в России, и определяет перечень документов, которые необходимо предоставить в налоговые органы для этого.

«Законопроект направлен на введение в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы налога на добавленную стоимость (далее — НДС), уплаченные при приобретении товара на территории России», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

#госдума #ндс #tax free
Катерина Михайлиди
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