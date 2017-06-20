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Политика
Москва и Берлин настроены на продолжение диалога по конфликту в Сирии
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Москва и Берлин настроены на продолжение диалога по конфликту в Сирии

15:05  20 Июня 2017
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Москва и Берлин настроены на продолжение диалога по конфликту в Сирии

Москва, 20 июня. Ситуация на Ближнем Востоке стала темой обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и статс-секретаря МИД ФРГ Маркуса Эдерера.

Москва и Берлин настроены на продолжение диалога по конфликту в Сирии

Основной упор был сделан на обстановку в Сирии и Ливии. Об этом журналистам рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве. 

«В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня, представляющим взаимный интерес, с акцентом на развитие военно-политической и гуманитарной обстановки в Сирии и Ливии», — подчеркнули в МИД.

Москва и Берлин настроены на продолжение диалога по конфликту в Сирии

Встреча дипломатов двух стран показала, что Москва и Берлин настроены на продолжение диалога по целому ряду существующих на Ближнем Востоке и в Северной Африке проблем, добавили в министерстве.

#богданов #эдерер
Алексей Громов
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