Спрос на суверенные евробонды РФ превысил $6 млрд

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Москва, 20 июня. Спрос на суверенные российские еврооблигации на 10 и 30 лет превысил 6 млрд долларов. Книга заявок на два выпуска долговых бумаг, будет скоро закрыта, уточняет Reuters.

Как сообщалось ранее, доходность евробондов 10-летнего транша составила 4,25%, 30-летнего — 5,25%. Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня.

Размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Организатором размещения выступает банк «ВТБ Капитал».

