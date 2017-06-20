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Экономика
Спрос на суверенные евробонды РФ превысил $6 млрд
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Спрос на суверенные евробонды РФ превысил $6 млрд

16:22  20 Июня 2017
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Спрос на суверенные евробонды РФ превысил $6 млрд

Москва, 20 июня. Спрос на суверенные российские еврооблигации на 10 и 30 лет превысил 6 млрд долларов. Книга заявок на два выпуска долговых бумаг, будет скоро закрыта, уточняет Reuters.

Как сообщалось ранее, доходность евробондов 10-летнего транша составила 4,25%, 30-летнего — 5,25%. Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня.

Размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. Организатором размещения выступает банк «ВТБ Капитал». 
 

Ярослава Замысловатова
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