Сирия: политическая оппозиция достигла компромисса с вооруженными боевиками

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Дамаск, 20 июня. Представителям политической и вооруженной части сирийской оппозиции удалось преодолеть противоречия. Об этом во вторник заявил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции.

«Преодолено много разногласий между группировками вооруженной оппозиции и политической оппозицией. Имеется координация между ними, они могут решить, чего хотят от переговоров в Астане» — отметил представитель ВКП Салем аль-Муслит.

Он также заявил о том, что Россия пытается заменить «Женеву» «Астаной», чтобы легитимизировать присутствие Ирана в стране.