Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сирия: политическая оппозиция достигла компромисса с вооруженными боевиками
Triangle Created with Sketch.

Сирия: политическая оппозиция достигла компромисса с вооруженными боевиками

15:03  20 Июня 2017
513

Сирия: политическая оппозиция достигла компромисса с вооруженными боевиками

Дамаск, 20 июня. Представителям политической и вооруженной части сирийской оппозиции удалось преодолеть противоречия. Об этом во вторник заявил Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции.

«Преодолено много разногласий между группировками вооруженной оппозиции и политической  оппозицией. Имеется координация между ними, они могут решить, чего хотят от переговоров в Астане» — отметил представитель ВКП Салем аль-Муслит.

Он также заявил о том, что Россия пытается заменить «Женеву» «Астаной», чтобы легитимизировать присутствие Ирана в стране.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть