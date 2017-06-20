ЛНР: ВСУ эвакуируют военную технику, сгоревшую при атаке на Желобок

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Луганск, 20 июня. Украинские силовики эвакуировали большое количество военной техники, которую ВСУ потеряли в ходе атаки на позиции Народной милиции ЛНР в районе села Желобок. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Результаты наступления ВСУ в районе населенного пункта Желобок можно увидеть с Сети, где на видео, снятом местными жителями, видно, как украинские силовики колоннами эвакуируют сгоревшую технику», — заявил Марочко.

Напомним, 7 июня подразделения ВСУ попытались прорваться на территорию ЛНР. Под артиллерийские удары ВСУ попал ряд населенных пунктов под Луганском. Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции ЛНР по всей линии фронта. С украинской стороны была задействована пехота, танки и БМП. Украинским силовикам даже удалось на время войти в село Желобок. Однако бойцы Народной милиции ЛНР выбили подразделения ВСУ с территории населенного пункта.