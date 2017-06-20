Сирия: после прекращения действия меморандума с РФ коалиция сосредоточила удары под Раккой

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Вашингтон, 20 июня. После того, как РФ отказалась взаимодействовать с США по меморандуму о полетах в Сирии, коалиция наносила удары только в районе Ракки. Тем не менее, днем география авиаударов была шире — об этом свидетельствует ежедневная сводка ударов коалиции.

Как стало известно, 18 июня было нанесено15 авиаударов возле городов Абу-Камаль, Дейр-эз-Зор и Ракка. В то же время 19 июня (когда РФ объявила о прекращении взаимодействия с США) было нанесено 13 ударов, все произошли в районе Ракки.

Ранее представители коалиции сообщили, что проведут «передислокацию» своих самолетов в Сирии в ответ на меры России.

Отметим, что авиация коалиции, возглавляемой США, сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как самолет якобы сбросил бомбы вблизи SDF. Об этом сообщили в коалиции. Дамаск, со своей стороны, заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.