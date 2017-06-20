Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Орле
Triangle Created with Sketch.

ФАН публикует список пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Орле

15:02  20 Июня 2017  /обновлено: 15:04  20 Июня 2017
171

Появились подробности серьезного ДТП с микроавтобусом в Орле

Орел, 20 июня. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на Новосильском шоссе в Орле пострадали восемь человек, из них шестерых госпитализировали. В пассажирском транспорте находились рабочие одной из фирм, сообщил источник ФАН.

Состояние пострадавших оценивают как легкой и средней степени тяжести. В ДТП получили травмы:

1. Юлия Д. (23 года)

2. Алла Ч. (26 лет)

3. Максим С. (31 год)

4. Ольга С. (35 лет)

5. Любовь Т. (61 год)

6. Сергей К. (39 лет)

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть