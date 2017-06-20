ФАН публикует список пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Орле

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Орел, 20 июня. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на Новосильском шоссе в Орле пострадали восемь человек, из них шестерых госпитализировали. В пассажирском транспорте находились рабочие одной из фирм, сообщил источник ФАН.

Состояние пострадавших оценивают как легкой и средней степени тяжести. В ДТП получили травмы:

1. Юлия Д. (23 года)

2. Алла Ч. (26 лет)

3. Максим С. (31 год)

4. Ольга С. (35 лет)

5. Любовь Т. (61 год)

6. Сергей К. (39 лет)