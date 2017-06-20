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Происшествия
Внедорожник НАТО протаранил машину с четырьмя девушками в Литве
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Внедорожник НАТО протаранил машину с четырьмя девушками в Литве

19:00  20 Июня 2017
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Внедорожник НАТО протаранил машину с четырьмя девушками в Литве

Мариямполе, 20 июня. В литовском городе Мариямполе принадлежащий НАТО внедорожник Hummer врезался в машину, где находились четыре девушки. В результате ДТП трех девушек госпитализировали.

Как передает портал lrytas.lt, в столкновении Hummer с американскими военными в салоне и Volkswagen Passat пострадали три девушки. Свидетели происшествия утверждают, что военный внедорожник двигался по второстепенной дороге с большой скоростью и буквально протаранил иномарку. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс принял участие в военных учениях, прошедших на границе между Литвой и Польшей. Необходимость их проведения в НАТО обосновывают возможным нападением России.

Алексей Громов
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