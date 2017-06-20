Сирия: САА начала наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Дамаск

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Дамаск, 20 июня. Наступательная операция началась в районах Джобар и Восточная Гута.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что в военной операции участвуют подразделения Национальных сил обороны и 105-я бригада Республиканской гвардии Сирии. Позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) атакуются с двух направлений.

Первая линия обороны джихадистов уже прорвана, отмечает источник, силовикам удалось продвинуться на 400 метров вглубь защитных рубежей боевиков. В ответ на успехи армейцев террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, четыре человека погибли, около десяти получили ранения.