Откровенное хамство: зачем коалиция США провоцирует Россию и Дамаск в Сирии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможность открытого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки на территории Сирии. Однако представитель Кремля отметил, что действия коалиции во главе с США в Сирии вызывают в Кремле серьезную озабоченность.

«Ситуация, связанная с действиями коалиции, безусловно, вызывает весьма серьезную озабоченность», — подчеркнул Песков.

При этом, отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле открытого противостояния Москвы и Вашингтона в Сирии, чиновник ответил: «Я оставляю это без комментария».

«Учитывая страсть американских летчиков сбивать воздушные суда других стран, конфликт в принципе возможен. Но если говорить серьезно, то своими действиями США открыто провоцируют Сирию и Российскую Федерацию на конфликт. К сожалению, ситуация на Ближнем Востоке складывается не очень хорошо, да еще и американские власти пытаются максимально обострить положение дел в регионе», — поясняет ситуацию российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Ситуация на территории Сирии резко изменилась после того, как в минувшее воскресенье американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил Су-22 ВВС Сирийской Арабской Республики. По заявлению командования коалиции, сирийское воздушное судно якобы производило бомбометание в непосредственной близости от позиций бойцов Сил демократической Сирии к югу от города Табка.

Сразу после крушения сирийского самолета сотрудники военного ведомства России заявили, что прекращают военное сотрудничество с Вашингтоном по Сирии. При этом подчеркивалось, что теперь любые воздушные объекты, включая ударные самолеты и дроны, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут сопровождаться российскими средствами ПВО как воздушные цели.

«Решение ближневосточного вопроса Америке не выгодно, потому что это горячий регион. И как только ВКС РФ либо войска сирийской армии и их союзники начинают дожимать террористов, наносить удары по их позициям и отбивать у них территории, то сразу что-то происходит. При этом цель происходящего — отвлечь российскую коалицию от борьбы с терроризмом. Нужно понимать, что Ближний Восток — это в принципе сосредоточение чуть ли не всей карты мира. Там отстаиваются интересы и турков, и саудитов, и американцев, и России. Да в Сирии даже курды отстаивают свои позиции: мы видим, как некоторые курдские силы воюют на пару с американцами, другие воюют вместе с сирийцами, а третьи ведут борьбу с турками. По сути, небольшой Ближний Восток сосредотачивает в себе всю геополитическую обстановку в мире», — продолжает эксперт.

Собеседник ФАН заявляет, что в Москве попросту не знают, чего ожидать от американских властей с точки зрения развития сирийского кризиса. Нельзя исключать, что в один «прекрасный» момент армия США не собьет один из самолетов Воздушно-космических сил РФ.

«У нас нет такой уверенности, а это действительно может привести к открытому военному конфликту. Для обострения ситуации в Вашингтоне могут пойти на любой шаг, и говорить о том, что у них хватит мозгов этого не делать — слишком смело. Регион сейчас держится только благодаря действиям Российской Федерации и союзников Дамаска. И чтобы вывести нас из игры, американцы могут пойти даже на радикальные меры», — говорит политолог.

И именно поэтому заявления Москвы о приостановке меморандума о недопущении инцидентов в воздухе звучат более чем серьезно и вызывают озабоченность.

«Это было сказано в открытую, потому что просто Москва устала терпеть. Это даже не геополитика и не стратегия, а откровенное хамство, на которое уже невозможно закрывать глаза», — заключает Елисеева.

Напомним, действия международной коалиции в Сирии раскритиковал и глава российского МИД Сергей Лавров, который заявил, что в Вашингтоне должны уважать суверенитет ближневосточной страны и координировать свои боевые операции с Дамаском, как это делают Россия и другие страны. Кроме того, накануне представители военного ведомства Российской Федерации заявили о необходимости тщательного расследования американским командованием произошедшего в небе Сирии инцидента.