Российские звезды шокировали поклонников откровенными фото в купальниках

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Москва, 20 июня. Звезды шоу-бизнеса показали откровенные фото с пляжей разных стран мира, демонстрируя фанатам красивые фигуры.

Из-за отсутствия стабильной теплой погоды в России, наши селебрити отправляются на заграничные пляжи, чтобы позагорать, а заодно и сделать пару пикантных снимков. Тренд на закрытые купальники входит в моду – это продемонстрировала вокалистка Serebro Ольга Серябкина на земле Греции.

А вот Виктория Лопырева засветилась на отдыхе в Турции, показав точеную фигуру. Поклонники русской «Ким Кардашьян», известной своими пышными формами, продемонстрировала новинки пляжной моды. Привыкшая к рекламе нижнего белья Анастасия Квитко не стеснялась позировать на камеру.