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Экономика
Фабрика Roshen полностью остановила работу в Липецке
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Фабрика Roshen полностью остановила работу в Липецке

15:13  20 Июня 2017
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Фабрика Порошенко Roshen полностью остановила работу в Липецке

Липецк, 20 июня. Фабрика Roshen в Липецке полностью остановлена. Об этом сообщает пресс-служба корпорации, которая принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко.

Процесс консервации производства проходил в три этапа. Он начался весной. Сегодня предприятие прекратило деятельность: в апреле перестали работать производственные линии, в мае отключили холодо- и теплоснабжение, в июне остановили котельные.

Фабрика Порошенко Roshen полностью остановила работу в Липецке

Пресс-служба добавляет, что торговый дом, который занимался реализацией шоколадной продукции, тоже больше не функционирует. 

#порошенко
Алексей Громов
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