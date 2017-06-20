Фабрика Roshen полностью остановила работу в Липецке

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Липецк, 20 июня. Фабрика Roshen в Липецке полностью остановлена. Об этом сообщает пресс-служба корпорации, которая принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко.

Процесс консервации производства проходил в три этапа. Он начался весной. Сегодня предприятие прекратило деятельность: в апреле перестали работать производственные линии, в мае отключили холодо- и теплоснабжение, в июне остановили котельные.

Пресс-служба добавляет, что торговый дом, который занимался реализацией шоколадной продукции, тоже больше не функционирует.