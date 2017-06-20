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Политика
Путин поблагодарил Атамбаева за стабилизацию ситуации в Киргизии
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Путин поблагодарил Атамбаева за стабилизацию ситуации в Киргизии

14:45  20 Июня 2017
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Путин поблагодарил Атамбаева за стабилизацию ситуации в Киргизии

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во вторник поблагодарил своего киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева за нормализацию обстановки в республике.

По его словам, в период правления Атамбаева ситуация в Киргизии не только нормализовалась, но и приобрела «необратимый характер в направлении позитивного развития».

«Хочу вас поздравить и выразить надежду, что все, что заложено вами за годы президентства, которое завершается, все будет продолжено», — отметил российский лидер. Напомним, что Алмазбек Атамбаев возглавляет Киргизию с декабря 2011 года.

#путин #атамбаев
Геннадий Плющев
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