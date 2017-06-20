Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Грузовик протаранил микроавтобус в Орле, госпитализированы восемь человек
Triangle Created with Sketch.

Грузовик протаранил микроавтобус в Орле, госпитализированы восемь человек

14:50  20 Июня 2017
273

Грузовик протаранил микроавтобус в Орле, госпитализированы восемь человек

Орел, 20 июня. На Новосильском шоссе в Орле сегодня столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего были госпитализированы восемь человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Предварительно установлено, что при столкновении «Газели» и MAN травмы получили восемь пассажиров микроавтобуса. В ДТП обошлось без погибших. Ликвидация последствий аварии, по данным ведомства, уже завершилась.

Грузовик протаранил микроавтобус в Орле, госпитализированы восемь человек

Пресс-служба УМВД по области располагает данными о девяти пострадавших, трое из них отказались от госпитализации. В правоохранительных органах уточняют, что водитель грузового авто врезался в попутную «Газель», поворачивающую влево.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть