Грузовик протаранил микроавтобус в Орле, госпитализированы восемь человек

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Орел, 20 июня. На Новосильском шоссе в Орле сегодня столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего были госпитализированы восемь человек. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Предварительно установлено, что при столкновении «Газели» и MAN травмы получили восемь пассажиров микроавтобуса. В ДТП обошлось без погибших. Ликвидация последствий аварии, по данным ведомства, уже завершилась.

Пресс-служба УМВД по области располагает данными о девяти пострадавших, трое из них отказались от госпитализации. В правоохранительных органах уточняют, что водитель грузового авто врезался в попутную «Газель», поворачивающую влево.