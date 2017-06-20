ООН и оппозиция Сирии обсудят Конституцию САР 3 июля

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Женева, 20 июня. Технические переговоры между представителями ООН и оппозиции Сирии по конституционным вопросам стартуют 3 июля в Женеве, сообщили источники, которые занимаются организацией данной встречи.

«Переговоры на экспертном уровне с тремя оппозиционными группами — ВКП, «Каир» и «Москва» — начнутся уже 3 июля», — передает РИА Новости со ссылкой на спецпосланника ООН по Сирии.

Обе стороны продолжат работать над проектом по конституции Сирии.

Второй источник подтвердил, что такие встречи начнутся перед «Женевой-7», однако делегация из Дамаска в них участвовать не будет. Они приедет к началу официального раунда переговоров, который намечен на 10 июля. «Женева-7» должна продлиться не более десяти дней, отметил он.