Житель Берлина получил условный срок за секс с девочкой Лизой

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Берлин, 20 июня. Житель Берлина, изнасиловавший 13-летнюю русскую девочку Лизу, получил условный срок. Постановление по громкому делу вынес суд берлинского района Тиргартен, приговорив мужчину к одному году и 9 месяцам условного наказания.

Процесс проходил за закрытыми дверями. Кроме того, подсудимого обязали выплатить три тысячи евро штрафа, который он обязан перечислить в фонд помощи жертвам насилия.

Мужчина также признан виновным в изготовлении порнографии. В течение года за ним будет наблюдать специальный инспектор, сообщает «Газета.ру».

