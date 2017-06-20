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Экономика
Россия временно ограничивает поставки говядины двух белорусских компаний
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Россия временно ограничивает поставки говядины двух белорусских компаний

16:27  20 Июня 2017
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Россия временно ограничивает поставки говядины двух белорусских компаний

Москва, 20 июня. Россельхознадзор с грядущего четверга, 22 июня, вводит ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции двух белорусских компаний  — «Лунинецкого молочного завода» и филиала «Глубокского молочно-консервного комбината». Об этом сегодня говорится на сайте ведомства.

Такое решение приняли «по причине нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС».

Одновременно с этим с завтрашнего дня отменяются временные санкции на поставки на российский рынок говядины с четырех предприятий. Речь идет о «Столбцовском мясоконсервном комбинате», «Минском мясокомбинате», «Слуцком мясокомбинате», а также о комбинате «Несвижский».  

#россия #белоруссия #россельхознадзор #минск #мясо #говядина
Дана Балан
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