Три пункта Тиллерсона: Госдеп готовит повестку для встречи Путина и Трампа

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Рекс Тиллерсон подготовил план нормализации российско-американских отношений, передает Buzzfeed со ссылкой на информированный источник в Госдепе США. Американист Сергей Судаков уверен, что, обнародовав свой план в СМИ, Тиллерсон хочет добиться ответной реакции со стороны РФ.

Три пункта Тиллерсона

Во-первых, госсекретарь планирует убедить Кремль в том, что «агрессивные действия» против США не выгодны обеим сторонам.

Во-вторых, Тиллерсон хочет наладить с РФ более тесное взаимодействие в Сирии, а также по вопросам кибербезопасности и Северной Кореи.

В-третьих — и этот пункт особенно важен — глава Госдепа считает необходимым поддержание «стратегической стабильности» между США и Россией.

Встреча Путина и Трампа

Buzzfeed называет программу Тиллерсона «секретным документом». Тем самым издание как будто хочет создать впечатление, что план главы Госдепа стал достоянием общественности в силу «утечки». Политолог Сергей Судаков, впрочем, считает это некоторым лукавством.

«Это никакая не «утечка». Тиллерсон просто прощупывает почву перед встречей Трампа и Путина, которая, скорее всего, состоится на саммите G20 в Гамбурге (7–8 июля — прим. ФАН). Именно потому «утечка» идет не из Белого дома, а из Госдепа. Трамп всегда сможет сказать, что все это мнение Тиллерсона, мнение Госдепа, но не точка зрения его самого. Если Трампу потребуется пространство для маневра, он всегда сможет от плана Тиллерсона отойти», — пояснил профессор Академии военных наук в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Госдеп хочет уступок

Обнародовав свой план, Тиллерсон ждет реакции Москвы. Он сформулировал свои пункты достаточно обтекаемо, но если читать между строк, то понятно, что это набор требований.

Так, к примеру, госсекретарь настаивает на том, что «агрессивные действия», направленные против США, невыгодны самой России. На самом деле он пытается сказать, что России следует сократить свою внешнеполитическую активность, так как США не довольны ее усилением сразу на нескольких международных площадках. Аналогично во втором и третьем пункте своей программы Тиллерсон фактически требует от России уступок в Сирии и в других вопросах.

«Всегда на переговорах Трамп действовал по принципу «чем хуже, тем лучше». Чем больше сейчас Тиллерсон обострит отношения, тем больше на саммите G20 у Трампа будет возможностей для торга и переговоров. В принципе, это логично. Если бы отношения между США и Россией уже сейчас вошли в нормальное, конструктивное русло, то в июле никакой возможности для торга у Трампа бы не было», — продолжает американист.

Сирия и Северная Корея

Главный пункт в плане Тиллерсона — второй. Если Трамп не отбросит программу своего госсекретаря в сторону ко времени саммита G20, то, скорее всего, он будет «пробивать» именно его.

«США действительно хотят, чтобы РФ снизила степень своей вовлеченности в сирийские и северокорейские дела. В принципе, насколько глубоко мы вовлечены в северокорейский кризис — спорный вопрос. В отношениях с КНДР для России всегда главным была ее собственная безопасность. Как и США, мы решительно осуждаем северокорейские ядерные испытания. Здесь мы имеем реальную возможность для достижения компромисса с Белым домом», — приводит свою точку зрения Сергей Судаков.

С другой стороны, ВКС РФ находятся в Сирии по приглашению законного президента страны Башара Асада. Более того, Россия защищает там свои национальные интересы — пусть и на дальних рубежах. Если запрещенная в РФ террористическая организация ИГ* не будет остановлена там, то со временем она пустит корни на Кавказе и в среднеазиатских республиках. «Конечно же, отказываться от сирийской операции в угоду мифическим «хорошим отношениям с Америкой» мы не будем», — резюмирует эксперт.

Холодный мир лучше холодной войны

Одним словом, подводит итог Судаков, Тиллерсон подготовил не столько программу налаживания отношений с Россией, сколько очередной план по сдерживанию России. Между тем вряд ли Вашингтон настроен на эскалацию конфронтации. Скорее всего, равно и Тиллерсон, и Трамп действительно хотят пусть и холодного, но мира с Россией. Значит, три пункта Тиллерсона еще будут дорабатываться и пересматриваться.

«Третий пункт здесь особо показателен. Говоря о «стратегической стабильности», глава Госдепа на самом деле говорит о ядерном потенциале РФ. Тем самым он признает, что США опасаются России, но также прекрасно понимают, что Россия — ядерная держава. Значит, «сдержать» ее обычными методами — с помощью войны — невозможно. Конфликт между ядерными державами неминуемо приведет к уничтожению человечества. Потому сейчас США и пытаются понять, что именно они хотят получить от России и что они могут получить в реальности», — заключает американист.

* Организация запрещена на территории РФ.