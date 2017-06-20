В Алеппо местные журналисты готовятся к новому телесезону

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Алеппо, 20 июня. В Алеппо журналисты местного телеканала не прекращали свою работу даже во время самых ожесточенных боевых действий в городе. При этом журналисты были вынуждены переехать в другое здание, так как телецентр был уничтожен обстрелами террористов.

Новости с фронта по-прежнему занимают главное место в эфире сирийских телеканалов, однако репортажей о мирной жизни становится больше. После освобождения Алеппо от террористов, журналисты задумались о новом телесезоне. В новом телевизионном сезоне ожидается запуск ток-шоу и несколько развлекательных программ.

Тем временем власти Сирии начали строительство нового телецентра. В настоящее время неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление всей инфраструктуры, так как в результате боевых действий было практически все разрушено.