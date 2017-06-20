Житель Кисловодска вырезал из девушки все органы после упреков в тунеядстве

В Избранное

Скопировать

Кисловодск, 20 июня. В Кисловодске перед судом предстанет 31-летний мужчина, подозреваемый в зверском убийстве 27-летней девушки. По версии следствия, причиной преступления стал скандал на почве тунеядства злоумышленника.

Жестокое убийство было совершено в квартире дома на улице Красивая 6 марта. В тот день девушка, возмущенная отсутствием у сожителя работы и денег, устроила скандал. Серьезная ссора обернулась поножовщиной. Зарезав сожительницу, подозреваемый расчленил ее и вынул органы. После этого часть ее останков он спрятал у реки Подкумок, а конечности оставил в квартире. Полицейские нашли их там на следующий день.

Как сообщает «Свободная пресса», уголовное дело по факту убийства было направлено в суд.