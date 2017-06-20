Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Рогозин рассказал, когда танк «Армата» поступит на вооружение российской армии
Triangle Created with Sketch.

Рогозин рассказал, когда танк «Армата» поступит на вооружение российской армии

14:49  20 Июня 2017
207

Рогозин рассказал, когда танк «Армата» поступит на вооружение российской армии

Москва, 20 июня. Новейший российский танк Т-14 «Армата» может поступить в серийное производство после 2019 года. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. 

Сегодня Рогозин провел совещание на «Уралвагонзаводе». Он выразил надежду на то, что руководство предприятия подтвердит, что «2019 год — это год, когда «Армата» поступит на военные полигоны, а потом – в серию». Чуть позже в его Twitter появилась запись о том, что конструкторское бюро и завод в целом подтвердили готовность к запуску танка в серийное производство. 

Рогозин уверен, что «Армата» будет служить российским военным десятки лет, равно как и танк Т-72. 

К слову, ранее URA.Ru сообщало, что "Армата" поступит в российские войска после 2020 года, а первым подразделением, которое получит новейшие танки, станет 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии.

Танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он является полностью российской разработкой. 

#армата #рогозин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть