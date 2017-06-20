Рогозин рассказал, когда танк «Армата» поступит на вооружение российской армии

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Новейший российский танк Т-14 «Армата» может поступить в серийное производство после 2019 года. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Сегодня Рогозин провел совещание на «Уралвагонзаводе». Он выразил надежду на то, что руководство предприятия подтвердит, что «2019 год — это год, когда «Армата» поступит на военные полигоны, а потом – в серию». Чуть позже в его Twitter появилась запись о том, что конструкторское бюро и завод в целом подтвердили готовность к запуску танка в серийное производство.

На Уралвагонзаводе проверил готовность КБ и завода к запуску Т-14 в серийное производствоhttps://t.co/FF9ND384RG — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) June 20, 2017

Рогозин уверен, что «Армата» будет служить российским военным десятки лет, равно как и танк Т-72.

К слову, ранее URA.Ru сообщало, что "Армата" поступит в российские войска после 2020 года, а первым подразделением, которое получит новейшие танки, станет 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии.

Танк Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он является полностью российской разработкой.