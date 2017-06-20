Суд вынес приговоры обвиняемым в экстремизме членам сообщества Misanthropic Division

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Москва, 20 июня. Трое участников структурных подразделений запрещенного в России экстремистского сообщества Misanthropic Division* признаны виновными в экстремизме и приговорены к наказанию от 3 лет до 3,5 года колонии по решению Московского окружного военного суда.

Так, Кирилл Халепо приговорен к 3 годам колонии-поселения, Виталий Царук получил 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, Виктор Пехтерев — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Огласил решение судья Вадим Краснов.

Отметим, что обвинение просило от 3,5 до 6 лет лишения свободы для подсудимых.

По данным Следственного комитета России, гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов, придерживающийся расистских и неонацистских взглядов, в октябре 2013 года создал экстремистское сообщество Misanthropic Division.

В Интернете сообщество публиковало материалы, направленные на оправдание террористической и экстремистской деятельности, пропаганду идеологии расизма, фашизма, пропаганду идеологии и деятельности экстремистского сообщества «Misanthropic Division», возбуждение вражды и ненависти в отношении евреев, негроидной расовой группы, религиозной группы мусульман, на унижение представителей кавказских и азиатских национальных (этнических) групп лиц.

В зависимости от роли каждого, Халепо, Царук и Пехтерев были обвинены в организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти и вражды, а равно унижении человеческого достоинства, призывах к экстремистской деятельности.

*Националистическое объединение Misanthropic division («Мизантропик дивижн») запрещено решением суда на территории РФ