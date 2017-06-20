Китайцы используют советские технологии для миссии на Луну
Пекин, 20 июня. Украина продаст КНР космические технологии советской эры для реализации Китаем программы по полету на Луну, сообщает Popular Mechanics.
Китай заинтересовался «Лунным кораблем», который в прошлом веке создавался для транспортировки советских космонавтов на Луну – он был легким и компактным. Известно, что эта миссия была свернута в 1974 году, тем не менее, советские технологии по-прежнему актуальны.
КНР замахнулась на полет к естественному спутнику Земли и планирует использовать двигатели советского корабля для модуля приземления. Китайские инженеры считают, что покупка данной разработки значительно сэкономит время на подготовку всей миссии.