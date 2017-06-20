Китайцы используют советские технологии для миссии на Луну

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Пекин, 20 июня. Украина продаст КНР космические технологии советской эры для реализации Китаем программы по полету на Луну, сообщает Popular Mechanics.

Китай заинтересовался «Лунным кораблем», который в прошлом веке создавался для транспортировки советских космонавтов на Луну – он был легким и компактным. Известно, что эта миссия была свернута в 1974 году, тем не менее, советские технологии по-прежнему актуальны.

КНР замахнулась на полет к естественному спутнику Земли и планирует использовать двигатели советского корабля для модуля приземления. Китайские инженеры считают, что покупка данной разработки значительно сэкономит время на подготовку всей миссии.