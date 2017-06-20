Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Китайцы используют советские технологии для миссии на Луну
Triangle Created with Sketch.

Китайцы используют советские технологии для миссии на Луну

18:14  20 Июня 2017
95

Китайцы используют советские технологии для миссии на Луну

Пекин, 20 июня. Украина продаст КНР космические технологии советской эры для реализации Китаем программы по полету на Луну, сообщает Popular Mechanics.

Китай заинтересовался «Лунным кораблем», который в прошлом веке создавался для транспортировки советских космонавтов на Луну – он был легким и компактным. Известно, что эта миссия была свернута в 1974 году, тем не менее, советские технологии по-прежнему актуальны.

КНР замахнулась на полет к естественному спутнику Земли и планирует использовать двигатели советского корабля для модуля приземления. Китайские инженеры считают, что покупка данной разработки значительно сэкономит время на подготовку всей миссии.

Китайцы используют советские технологии для миссии на Луну

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть