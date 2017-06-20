Сирия: боевики ИГ обстреляли жилой квартал Дейр-эз-Зора ракетами, есть жертвы

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 20 июня. Не менее двух мирных жителей погибли в Дейр-эз-Зоре в результате ракетного обстрела со стороны боевиков «Исламского государства»*. Согласно предварительной информации, речь идет о квартале Эль-Кусур.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день организация контролирует часть территорий Ирака и Сирии. Осада города Дейр-эз-Зора, в котором проживают около 200 тыс. человек, продолжается с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.