Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Сирия: боевики ИГ обстреляли жилой квартал Дейр-эз-Зора ракетами, есть жертвы
Triangle Created with Sketch.

Сирия: боевики ИГ обстреляли жилой квартал Дейр-эз-Зора ракетами, есть жертвы

14:25  20 Июня 2017
1624

Сирия: боевики ИГ обстреляли жилой квартал Дейр-эз-Зора ракетами, есть жертвы

Дамаск, 20 июня. Не менее двух мирных жителей погибли в Дейр-эз-Зоре в результате ракетного обстрела со стороны боевиков «Исламского государства»*. Согласно предварительной информации, речь идет о квартале Эль-Кусур.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На сегодняшний день организация контролирует часть территорий Ирака и Сирии. Осада города Дейр-эз-Зора, в котором проживают около 200 тыс. человек, продолжается с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть