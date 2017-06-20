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Спорт
Константин Сарсания: Полоз? Можно еще что-нибудь написать
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Константин Сарсания: Полоз? Можно еще что-нибудь написать

14:32  20 Июня 2017
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Константин Сарсания: Полоз? Можно еще что-нибудь написать

Санкт-Петербург, 20 июня. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал Федеральному агентству новостей появившуюся ранее информацию о переходе нападающего «Ростова» и сборной России Дмитрия Полоза.

«Полоз? Впервые об этом слышу (смеется). Можно еще что-нибудь написать. Сейчас команда работает на сборах. До конца первого сбора новичков не будет. Будут ли еще россияне? Посмотрим», — сказал Сарсания.

Алексей Громов
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