Сирия: САА освободила от ИГИЛ 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка
Ракка, 20 июня. Правительственные войска продолжают операцию по освобождению провинции Ракка от боевиков «Исламского государства»*.
Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные силы вместе с союзными подразделениями установили контроль над 20 населенными пунктами на юге провинции Ракка. Поступают данные о сотнях уничтоженных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Во время продвижения группировки войск к нефтяному месторождению Аль-Таура ликвидированы 10 артиллерийских орудий, 11 танков и 6 «тачанок» джихадистов. Отмечается, наземные войска действуют в сотрудничестве с ВВС Сирии.
* Организация запрещена на территории РФ.