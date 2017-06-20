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Новости Сирии
Сирия: САА освободила от ИГИЛ 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка
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Сирия: САА освободила от ИГИЛ 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка

14:36  20 Июня 2017
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Сирия: САА освободила от ИГИЛ 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка

Ракка, 20 июня. Правительственные войска продолжают операцию по освобождению провинции Ракка от боевиков «Исламского государства»*.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственные силы вместе с союзными подразделениями установили контроль над 20 населенными пунктами на юге провинции Ракка. Поступают данные о сотнях уничтоженных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Сирия: САА освободила от ИГИЛ 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка

Во время продвижения группировки войск к нефтяному месторождению Аль-Таура ликвидированы 10 артиллерийских орудий, 11 танков и 6 «тачанок» джихадистов. Отмечается, наземные войска действуют в сотрудничестве с ВВС Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #саа #ракка #ввс сар
Алексей Громов
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