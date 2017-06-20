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Новости Сирии
Хама: боевики обстреляли территорию электростанции Мхарда
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Хама: боевики обстреляли территорию электростанции Мхарда

14:19  20 Июня 2017
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Хама: боевики обстреляли территорию электростанции Мхарда

Мхарда, 20 июня. Террористы выпустили по социально значимому объекту не менее 12 реактивных снарядов.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает об очередном обстреле стратегически важного объекта со стороны боевиков в провинции Хама. По данным управления полиции Хамы боевики выпустили 12 реактивных снарядов, большая часть которых упала на территории электростанции Мхарда.

Хама: боевики обстреляли территорию электростанции Мхарда

Отмечается, что несколько прямых попаданий нанесли ущерб электрическому и механическому оборудованию объекта. Один их снарядов попал точно в цистерну с топливом, из-за чего на электростанции начался пожар. Борьбу с огнем ведут подразделения гражданской обороны.

#сирия #обстрел #хама #мхарда
Алексей Громов
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