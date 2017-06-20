Хама: боевики обстреляли территорию электростанции Мхарда

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Мхарда, 20 июня. Террористы выпустили по социально значимому объекту не менее 12 реактивных снарядов.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает об очередном обстреле стратегически важного объекта со стороны боевиков в провинции Хама. По данным управления полиции Хамы боевики выпустили 12 реактивных снарядов, большая часть которых упала на территории электростанции Мхарда.

Отмечается, что несколько прямых попаданий нанесли ущерб электрическому и механическому оборудованию объекта. Один их снарядов попал точно в цистерну с топливом, из-за чего на электростанции начался пожар. Борьбу с огнем ведут подразделения гражданской обороны.