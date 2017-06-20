В Алеппо возобновлено вещание местного телевидения

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Алеппо, 20 июня. В освобожденном от террористов сирийском Алеппо вновь началось телевизионное вещание. В настоящее время трансляция ведется из студии, которая занимает лишь несколько комнат, однако строители уже приступили к восстановлению телевизионного комплекса, который был разрушен в ходе боевых действий.

«Телевидение Алеппо переживает не лучшие времена. До войны у нас в студии работали 70 человек. Сейчас около 30. Многие ушли на пенсию, а новых кадров нет. Но мы справляемся и стараемся выдавать в эфир самые свежие и актуальные новости», — сказал режиссер Мухаммед Семир Латуф в комментарии «Пятому каналу».

В ближайшее время власти Сирии планируют восстановить здание телекомпании, завезти новое оборудование и начать полноценное вещание. Но эти работы очень дорогостоящие, а средства сегодня уходят на ремонт дорог, жилья, городской инфраструктуры. Обещают привлечь спонсоров. Переговоры уже идут.