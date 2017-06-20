ЛНР узнала о потерях ВСУ из-за халатного обращения с оружием

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Луганск, 20 июня. Трое украинских военных погибли в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) по причине неосторожного обращения с боеприпасами, оружием и техникой. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко, данные потери носят системный характер.

Согласно приведенным данным, в 14-й бригаде от разрыва гранаты погибло двое военнослужащих. Как выяснилось, бойцы не соблюдали технику безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Кроме того, в 93-й бригаде ВСУ погиб один военнослужащий. Как отметил Марочко, это произошло по причине нарушений требований безопасности при перегоне автомобильной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Минобороны Донецкой народной республики и украинские волонтеры из организации «Эвакуация 200» эксгумируют тела трех военнослужащих ВСУ в районе села Мариновка на востоке республики.