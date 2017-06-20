Атамбаев заверил Путина в неизменности дружеских отношений с Россией

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Москва, 20 июня. Вывод отношений России и Киргизии на новый уровень является одним из главных итогов президентства главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом он заявил во время официального визита в Москву.

Атамбаев заверил президента РФ Владимира Путина, что Киргизия останется в русле дружеских отношений с Россией.

«И подводя предварительные итоги своей работы, я считаю одним из главных достижений за эти годы моего президентства то, что мы вывели отношения с Россией именно в то русло, в котором они должны быть всегда, — русло стратегических отношений, русло дружбы, братства», — считает Атамбаев.

По его словам, в Киргизии помнят, что Россия является прародиной и корнем государства. Он подчеркнул, что Россия и Киргизия всегда должны быть вместе, чтобы продолжать «дело наших отцов».