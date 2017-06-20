ДНР и ЛНР: пропажа полковника нацгвардии, сладкие сны Порошенко, «штурм» Донбасса, фильм Сокурова

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Новости ДНР и ЛНР, 20 июня. На Луганщине пропал полковник украинской национальной гвардии, в Совфеде высмеяли «сладкие сны» Порошенко, украинский эксперт-девственник дает «советы» по срокам штурма Донецка и Луганска, режиссер Евгений Сокуров снимет военную драму о войне в Донбассе.

Под Луганском пропал полковник украинской нацгвардии

Руководство национальной гвардии Украины заявило, что в Донбассе во время выполнения боевого задания без вести пропал полковник нацгвардии Александр Бойко. Бойко пропал в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Луганской области в ходе боестолкновения украинских силовиков с народной милицией ЛНР, сообщили в руководстве нацгвардии Украины.

«По неподтвержденным данным, офицер содержится одним из подразделений ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей)», — сообщили в украинском силовом ведомстве, добавив, что попытки обмена Александра Бойко пока не дали результата.

Командование народной милиции ЛНР пока не комментировало эту информацию.

Фантастический сладкий сон Порошенко

Слова президента Украины Петра Порошенко о якобы «фантастической» поддержке, которую ему оказывают во время его визита в США, в Совете Федерации России называли «сладким сном».

Такое определение словам украинского президента дал зампред комитета по международным делам СовФеда Владимир Джабаров.

«Когда Порошенко летал через океан, ему приснился сладкий сон, что поддержка Украины — это главная задача для американцев. Что же, пусть пребывает в своем сне и дальше», — цитирует RT слова Джабарова.

О «фантастической» поддержке, которую Украине якобы готовы оказать Соединенные Штаты, Порошенко ранее написал в своем Twitter, а также рассказал во время встречи с украинской диаспорой, проживающей в США. При этом, как видно из репортажа украинских телеканалов, говоря об этой «поддержке», в конце радостного спича Порошенко делает характерный и довольно смешной жест руками.

Порошенко советуют штурмовать Донецк и Луганск

Некий украинский военный эксперт Алексей Арестович, которого в блогосфере называют «лжец, тролль, девственник», дал совет Петру Порошенко относительно того, когда ВСУ нужно брать штурмом Донецк и Луганск — столицы Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению Арестовича, которое он донес до изумленных читателей украинского издания «Апостроф», «завтра» брать Донецк и Луганск, оказывается, Петру Порошенко совершенно невыгодно, дескать, к новым президентским выборам о его «подвиге» уже все забудут.

«А если провести освобождение Донбасса за год до избирательной кампании, то к моменту выборов будет эйфория от наших флагов над Луганском и Донецком, — то ли бредит, то ли троллит «девственник». — Посмотрите, какой эффект дал безвиз, а что будет, если мы штурмом возьмем Донецк и Луганск — колонны пленных россиян, наша нога на горле зеленых человечков. Используя этот эффект, Порошенко заявит: «Изберите меня на второй срок — я точно возвращаю Крым и вступаю в НАТО».

И тут-то за Порошенко все радостно проголосуют, считает «эксперт». Как говорится, без комментариев.

Режиссер Евгений Сокуров снимет военную драму про Донбасс

Режиссер Евгений Сокуров (не путать с Александром Сокуровым) планирует снять фильм о событиях в Донбассе 2014 года, который будет называться «Свидетель». Проект уже представлен министерству культуры России. Заявка подана в экспертный совет по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором рассматриваются проекты, претендующие на государственную поддержку.

«События нашего фильма будут происходить в 2014 году на востоке Украины, где каждый день гибнут люди», — рассказал Евгений Сокуров. Главную роль военного корреспондента, работающего в Донбассе, в фильме «Свидетель» исполнит известный российский артист Алексей Гуськов, также в картине сыграют актеры из Словакии, Франции и Грузии.