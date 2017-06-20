Родившийся без конечностей проповедник Ник Вуйчич станет отцом двойняшек

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Лос-Анджелес, 20 июня. Австралийский оратор, певец и меценат Ник Вуйчич скоро станет отцом двойни. В его семье ожидается пополнение.

На своей странице в социальной сети Facebook Вуйчич написал, что его жена Канаэ ждет двойню. Отметим, что у супругов уже есть двое детей — Киеси Джеймс и Деян Леви.

«С Днем отца всех отцов! Сегодня был особенный день для меня, после того как мы недавно обнаружили нечто необычное! Спасибо за ваши молитвы за нашу растущую семью!», — написал Вуйчич. Его пост собрал более 800 тысяч лайков.

Ник Вуйчич родился в Австралии в 1982 году с редким генетическим заболеванием — у мужчины практически полностью отсутствуют конечности. Тем не менее, заболевание не помешало Нику обрести счастье и найти любимого человека, передают «Дни.ру».

В 2015 году Ник Вуйчич презентовал в России свою книгу «Жизнь без границ», в апреле он также принял участие в ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.