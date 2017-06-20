Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин: Россия надеется на продолжение союзничества и дружбы с Киргизией
Triangle Created with Sketch.

Путин: Россия надеется на продолжение союзничества и дружбы с Киргизией

14:04  20 Июня 2017  /обновлено: 14:19  20 Июня 2017
266

Путин: Россия надеется на продолжение союзничества и дружбы с Киргизией

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что добрые отношения между Москвой и Бишкеком продолжатся после смены власти в Киргизии и выборы, которые состоятся осенью текущего года, не повлияют на отношения двух стран.

С этого российский лидер начал переговоры со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым 

«Хочу выразить надежду, что все, что заложено Вами во время Вашего президентства, которое завершается в ближайшее время, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом», — сказал Путин.

Напомним, Атамбаев прибыл в Россию с государственным визитом. 

Выборы президента Киргизии назначены на октябрь. По закону этой страны, высший государственный пост не может дважды занимать один и тот же человек.

#путин #атамбаев
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть