Путин: Россия надеется на продолжение союзничества и дружбы с Киргизией

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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что добрые отношения между Москвой и Бишкеком продолжатся после смены власти в Киргизии и выборы, которые состоятся осенью текущего года, не повлияют на отношения двух стран.

С этого российский лидер начал переговоры со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым

«Хочу выразить надежду, что все, что заложено Вами во время Вашего президентства, которое завершается в ближайшее время, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом», — сказал Путин.

Напомним, Атамбаев прибыл в Россию с государственным визитом.

Выборы президента Киргизии назначены на октябрь. По закону этой страны, высший государственный пост не может дважды занимать один и тот же человек.