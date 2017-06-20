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Детский омбудсмен в Карелии едет на место ЧП с подростками на Ладоге
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Детский омбудсмен в Карелии едет на место ЧП с подростками на Ладоге

14:07  20 Июня 2017
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Детский омбудсмен в Карелии едет на место ЧП с подростками на Ладоге

Петрозаводск, 20 июня. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова выехала на место ЧП на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Напомним, только двоим из пяти подростков удалось выбраться на берег. Поиски остальных продолжаются, к работе приступили водолазные группы. Все обстоятельства и причины ЧП расследуются в рамках уголовного дела.

Алексей Громов
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