Главврач больницы в Апатитах уволился после жалобы больной раком девушки Путину

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Апатиты, 20 июня. Главврач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как пациентка пожаловалась на обслуживание в медицинском учреждении на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно предварительной информации, Ширяев принял решение уволиться сразу же после прямой линии, но заявление подал только теперь, сообщает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что жительница Апаптитов Дарья Старикова во время прямой линии с Путиным заявила, что местные врачи не заметили у нее рак и долгое время лечили межпозвоночный остеохондроз, упустив драгоценное время. Теперь у нее раковая опухоль четвертой степени.