Стало известно, как перевернувшиеся на Ладоге дети достали лодку

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Петрозаводск, 20 июня. По информации ФАН, спасшиеся в Карелии дети сказали родителям, что поехали на дачу — отмечать день рождения Николь, а сами взяли лодку у тети Игоря Д.

Правоохранительные органы будут проверять родственницу Игоря Д. на предмет того, почему она отдала несовершеннолетним транспорт.

Стоит отметить, что дети, предположительно, соврали, сказав следователям, что не знают, кому принадлежит плавательное средство.

Известно, что все дети — из хороших семей, а мать одного из пропавших ребят работает врачом в Сортавальской больнице, где сейчас находятся двое спасшихся.

В настоящее время продолжаются поиски трех пропавших при крушении лодки детей.