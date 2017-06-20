Лебедь Гриша в Кременчуге прогнал из своего пруда отчаявшегося помыться мужчину

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Кременчуг, 20 июня. Житель украинского города Кременчуг пришел в Городской сад, чтобы помыться, поскольку у него дома отключили горячую воду. Однако обитающий в пруду лебедь Гриша не пожелал мириться со вторжением на его территорию и подрался с кременчужанином.

Об инциденте в своем Facebook сообщил руководитель коммунального предприятия «Городской сад» Виталий Дедюрин.

Сегодня в Городском саду очередной неадекватный мужчина совершил правонарушение. Не обращая внимание на замечание посети... تم نشره بواسطة ‏‎Виталий Дедюрин‎‏ في 18 يونيو، 2017

По его словам, мужчина пришел к пруду, чтобы помыться, потому что у него дома отключили воду. Невзирая на замечания посетителей, мужчина перелез через ограждение у озера и начал намыливаться. Это не понравилось «хозяину» пруда — лебедю Грише. В пруду разразилась самая настоящая битва.

«Лебедь Гриша, защищая свою лебединую семью, пытался защищаться, но мужчина схватил его за шею и пытался утопить, навалившись на него всем телом», — описал происходящее Дедюрин.

Лебедь одерживал в противостоянии уверенную победу, и забитый им кременчужанин был вынужден звать на помощь. Мужчину спас случайный прохожий. Кременчужанину, которого отсутствие воды толкнуло на крайние меры, теперь грозит до двух лет лишения свободы за жестокое обращение с животными — решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 299 УК Украины.

Как отмечают в Кременчуге, это не первый случай, когда лебедь проявляет свой воинственный настрой. Ранее он напал на работника коммунальных служб, который при помощи специального инструмента вылавливал из озера мусор.